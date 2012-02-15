Hindistan, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

T24 - Hindistan'ın Türkiye'nin pamuk ipliği ithalatı politikasını örgüte şikayet ettiğini açıkladı.

WTO Internet sitesinde dün yer alan açıklamaya göre; Hindistan, Türkiye'nin kendi pamuk sektörünü desteklemek için aldığı "güvenlik önlemlerine" itiraz ediyor.

Bir Hintli yetkili, bu uygulamanın Hindistan'ın ihracatına yılda 600 milyon dolara kadar zarar verebileceğini söyledi.

Güvenlik önlemleri, WTO kurallarına aykırı olmayan bir yöntem ve beklenmedik bir ithalat tehdidiyle karşılaşan bir sanayinin, geçici olarak uygulanan gümrük vergileri ile korunması demek.

Hindistan pazartesi günü yaptığı şikayette, dava açma aşamasına gelmeden önce Türkiye ile anlaşmazlığın çözümü için taraflarca son fırsat olarak kullanılan "danışma toplantıları" düzenlenmesini istedi.

Hintli yetkili, Türkiye'nin 2008 yılında üç yıl için güvenlik önlemleri uygulamaya başladığını ancak bu sürenin 2011 Temmuz ayında sona ermesinin ardından, süreyi uzatabileceğini ve bu karar öncesinde geçici güvenlik önlemleri uygulayacağını açıkladığını söyledi.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Türkiye daha sonra yeniden kalıcı koruma önlemlerini uygulamaya koydu. Hindistan, Türkiye'nin 2011 Temmuz ayından sonra kalıcı önlemler uygulamaya hakkı olmadığını savunuyor.

Dünyanın önde gelen pamuk ipliği üreticilerinden olan Türkiye, 2005 yılında yaşadığı büyük ithalat üzerine bu ürüne ek vergiler getirmişti. Bu vergiler WTO'nun onayladığı azami yüzde 5'i aşarak yüzde 15-20 oranlarına çıkarılmıştı.

Türkiye, çok büyük ithalat kaynağı olmayan bazı gelişmekte olan ülkeleri bu vergilerden muaf tutuyor ancak en büyük ithalat kaynağı olan Hindistan'a karşı uyguluyor.