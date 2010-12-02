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Dünya

HİNDİSTAN, SÜPERSONİK FÜZE DENEDİ YENİ DELHİ (A.A)

02 Aralık 2010 12:56

-HİNDİSTAN, SÜPERSONİK FÜZE DENEDİ YENİ DELHİ (A.A) - 02.12.2010 - Hindistan, Rusya ile ortak geliştirilen süpersonik kruz füzesinin denemesini yaptı. Hindistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Sitanşu Kar, konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabilecek şekilde tasarlanan Brahmos füzesinin ülkenin doğusundaki Orissa eyaletinde bulunan füze deneme merkezinden fırlatıldığını belirtti. Hindistan'ın Brahmaputra nehriyle Rusya'nın Moskova nehrinden adını alan Brahmos füzesinin, Rusya ve Hindistan tarafından 13 yıl kadar önce kurulan şirket tarafından geliştirildiği bildirildi. Sesten 2,8 kez hızlı hareket eden, 290 kilometre menzilli Brahmos füzesi, havadan, karadan, gemiden ve denizaltıdan fırlatılabiliyor. Füze, 280-300 kiloya kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabiliyor.

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