Hindistan'ın tüm G7 ülkelerinin elindeki dozların toplamından daha fazla Covid-19 aşısı var

Hindistan, üçüncü yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dalgasıyla mücadele etmek için elindeki aşı sayısını artırmaya devam ederken, 180 milyondan fazla doz satın aldı. Resmi bir açıklamaya göre bu, tüm G7 ülkelerinin elindeki toplam dozlardan daha fazla.

2021 yılı sonuna kadar tüm yetişkin vatandaşlarını aşılamayı hedefleyen Hindistan, şu ana kadar 686 milyondan fazla onaylanmış üç aşı doz sağladı.

Resmi veriler, Hindistan'ın aşı olmaya müsait nüfusunun yarısından fazlasının, yaklaşık 473 milyon kişinin, en az bir doz Covid-19 aşısı aldığını söylüyor.

Ancak, ocak ayından bu yana, yetişkinlerin yalnızca yaklaşık yüzde 17'si tam olarak aşılandı.