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Dünya

Hindistan Genelkurmay Başkanı yaşını küçültüyor

Hindistan Genelkurmay Başkanı, görevde kalabilmesi için yaşını küçültmek amacıyla mahkemeye başvurdu.

17 Ocak 2012 02:00


T24 - Hindistan Genelkurmay Başkanı, görevde kalabilmesi için yaşını küçültmek amacıyla mahkemeye başvurdu.

AFP'nin elde ettiği, Yüksek Mahkeme'ye iletilen dilekçede, Genelkurmay Başkanı General V.K. Singh, 10 Mayıs 1950 yerine 10 Mayıs 1951'de doğduğunun kabul edilmesini talep etti. Singh, bunun görevde kalabilme değil onur meselesi olduğunu ifade etti. Yaşı değişmezse, kamu görevlilerinin 62 yaşında emekli olduğu Hindistan'da, Genelkurmay Başkanı'nın Mayıs'ta görevinden ayrılması gerekiyor.

Savunma Bakanlığı, Singh'in göreve başladığı Mart 2010'da doldurduğu belgelere dayanarak, Genelkurmay Başkanı'nın daha önce bu yöndeki 2 talebini reddetmişti.

Bazı gözlemcilere göre, bir ilke imza atan Genelkurmay Başkanı'nın bu girişimi ülkenin itibarını zedeliyor.

Singh'in selefi General Dipak Kapur, "kişisel sebeplerle bir genelkurmay başkanının mahkemeye başvurmasının ne ordu ne de devlet için iyi birşey olduğunu" belirtti.



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