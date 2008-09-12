Hindistan erotizmi

Nüfusunun geniş bir kesiminde cinselliğin tabu sayıldığı Hindistan'da 6 ay önce internet üzerinden yayımlanmaya başlayan erotik bir çizgi roman, kısa süre içerisinde onbinlerce kişinin beğenisini kazandı.



Mart ayında yayınlanmaya başlayan çizgi romanda, Savita Bhabhi adlı evli kadının, kocası işteyken başka erkeklerle yaşadığı maceralar anlatılıyor. Çizeri ve yayıncısı bilinmeyen romanın şu an 30 binden fazla abonesi olduğu belirtiliyor.



Muhafazakarların şiddetle karşı çıktığı romana bu kadar yoğun bir ilgi olması, ülkede son yıllarda yaşanan 'sosyal değişimin' bir göstergesi olarak algılanıyor. Muhafazakar kanat ise bunun bir yozlaşma işareti olduğunu belirtiyor.