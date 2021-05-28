Hindistan'da son ayın en düşük günlük Koronavirüs vakası kaydedildi

Hindistan'da 14 Nisan'dan bu yana en düşük günlük Koronavirüs vakası artışı kaydedildi. Ülkede son 24 saatte 186 bin 364 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Koronavirüs'ün ikinci dalgasında ağır etkilenen Hindistan'da günlük vaka artışı düşme eğilimi gösteriyor.

Son 24 saatte 186 bin 364 vaka kaydedilirken bu, 14 Nisan'dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı oldu. Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 660 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da bugüne kadar 27.56 milyon Koronavirüs vakası kaydedildi ve 218 bin 895 kişi hayatını kaybetti.

Nisan ayı boyunca Hindistan'da Koronavirüs vaka ve ölümleri ülkenin sağlık sistemini çökme noktasına getirecek kadar arttı. Hastanelerde yatak ve oksijen kıtlığı yaşanan Hindistan'a pek çok ülkeden tıbbi ekipman yardımı yapıldı.