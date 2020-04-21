Hindistan'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evine gitmek için 3 gün yürüyen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Hindistan'da biber tarlalarında çalışan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesiyle birlikte çalıştıkları köyden evlerine dönmek için yürürken hayatını kaybetti. 11 kişilik aile, Koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağında eve dönecek araç bulamadıkları için 321,8688 kilometrelik yol yürümek zorunda kaldı.

Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinin Perur köyünde biber tarlasında çalışan 11 kişilik aile, Koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağına bağlı olarak işlerinin durmasıyla ülkenin merkezindeki Chattisgarh eyaletindeki evlerine yürümeye başladı.

3 gün süren yolun sonunda ailenin 12 yaşındaki kızı Jamlo Madkam, evlerine bir saat kala hayatını kaybetti. Madkam ile ilgilenen doktor, "Dağlık bölgeden polis barikatlarıyla karşılaşmamak için 3 gün boyunca yürümüşler. Madkam'ın son gün hiçbir şey yemediğini, midesinin rahatsız olduğunu öğrendik. Ölümünün elektrolik düzensizliğinden olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. Madkam'ın otopsisinde Koronavirüs'e rastlanmadığı belirtildi.

Yaşadıkları kente dönen tarım işçisi ailenin kalanı 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Hindistan genelinde 25 Mart'ta Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 3 Mayıs'ta bitecek yasak nedeniyle binlerce göçmen işçi evlerine dönecek araç bulamayıp uzun yolları yürümek zorunda kaldı.