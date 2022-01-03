Hindistan'da Müslüman kadınları "satılık" olarak gösteren internet sitesi kapatıldı

Hindistan'da 100'den fazla Müslüman kadının fotoğraflarının koyulduğu ve "satılık" olduklarının belirtildiği internet sitesi kapatıldı.

BBC'de yer alan habere göre, "Bulli Bai" isimli uygulama, yazılım sitesi GitHub üzerinden çalışıyordu. 100'den fazla Müslüman kadının fotoğrafının paylaşıldığı uygulamada, kadınların "satılık" olduğu belirtiliyordu.

Bulli Bai isimli uygulamada ismi ve fotoğrafı bulunan gazeteci Ismat Ara polise şikayette bulundu.

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Ashwini Vaishnaw, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Twitter da uygulamanın bağlantılarını paylaşan bir hesabı askıya aldı.

Hindistan'da Müslüman kadınlara saldırı amaçlı yapılan bu uygulamanın bir benzeri temmuz ayında da tespit edilmişti. İki olayda da gerçek bir satış olmadığı, amacın Müslüman kadınların kişisel fotoğraflarını paylaşarak aşağılamak olduğu tespit edilmişti.