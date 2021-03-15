Hindistan'da kripto paranın yasaklanması gündemde; elinde bulunduranlara, transfer edenlere ceza verilebilir

Hindistan'da kripto paranın yasaklanacağı bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığı belirtildi. Tasarı kapsamında ülkede kripto para transfer eden ya da elinde bulunduran kişilere yaptırım uygulanması öngörüldü.

Reuters'a konuşan bir Hindistan üst düzey hükûmet yetkilisi, ülkede kripto paranın ve madenciliğinin yasaklanacağı bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını söyledi. Yetkili, dünyada kripto paraya karşı en sert politika olacak yasa tasarısının, kripto para sahibi olmayı, madenciliği ve transferini yasaklayacağını söyledi.

Yasanın kripto varlık sahiplerine elindekini paraya çevirmek için altı aya kadar süre vereceği öngörüldü.

Başbakan Narendra Modi'nin partisinin çoğunlukta olduğu parlamentoda yasa tasarısının geçeceği düşünülüyor. Tasarının geçmesi durumunda Hindistan, kripto parayı yasadışı olarak gören ilk büyük ekonomi olacak.

Çin'de kripto para madenciliği ve ticareti yasak olsa da sahibi olmak yasak değil.