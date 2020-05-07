Hindistan'da kimyasal tesiste gaz sızıntısı; en az 6 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi hastaneye kaldırıldı

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Hindistan'da bir kimyasal tesiste çıkan gaz sızıntısı en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 200 kişinin de hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde bulunan LG Polymers kimyasal tesisinde gaz sızıntısı meydana geldi. 4 bine yakın nüfusu olan bir köyün yakınında kurulan tesiste gaz sızıntısı başladıktan sonra tesisteki insanlar zehirlenmeye başladı. Sızan gazın polyester ve lateks gibi ürünlerin üretiminde kullanılan Styrene olduğu belirtildi.

Vishakhapatnam bölge yetkilisi Tej Bharat, "Olay yerine geldiğimizde yerlerde bilinçsiz bir şekilde yatan bine yakın insan vardı. Bu insanların büyük çoğunluğunun durumu ağır" dedi.

Bölge polisi en az 200 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Polis kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve gaz sızıntısının kontrol altına alındığını duyurdu.

Koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle yeni çalışmaya dönen Güney Koreli şirket LG'ye ait tesiste gaz sızıntısının neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.