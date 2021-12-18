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Dünya

"Hindistan'da 'intikamcı' maymunlar 250'den fazla köpek öldürdü"

18 Aralık 2021 11:40

T24 Dış Haberler

Hindistan'ın ufak bir kasabasında maymunların, "intikam" için köpekleri öldürmeye başladığı iddia edildi. 

News18'in aktardığına göre Majalgaon'daki olaylar, birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesiyle başladı. 

Yavru maymunun ölümünden sonra maymunların gördükleri tüm köpekleri yakalayıp yüksek yerlerden atmaya başladığı belirtildi.

Habere göre şu ana kadar 250 kadar köpek öldürüldü.

Komşu kasaba Lavool'da maymunların neredeyse tüm köpekleri öldürmesinin ardından vatandaşların yetkilileri çağırdığı, ancak onların da maymunları yakalayamadığı belirtildi. 

Lavool'da bazı kasaba sakinlerinin de köpeklerin saldırısına uğradığı ifade edildi.

SUNY Buffalo'da Dr. öğretin üyesi  Stephanie Poindexter, bazı araştırmalara göre hayvanların "intikam almaya çalışabildiğini" ifade etti.

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