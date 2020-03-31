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Koronavirüs

Hindistan'da göçmen işçilerin Koronavirüs'e karşı "toplu spreylenmesi" tepki çekti

Eyalet yetkilisi işçilerin dezenfekte edildiğini savundu

31 Mart 2020 10:53

T24 Dış haberler

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle topluca evlerine dönen göçmen işçilere dezenfektan sıkıldığı görüntüler tepki çekti.

Uttar Pradeş eyaletinin Koronavirüs önlemleriyle yetkili Ashok Gautam, yaklaşık 5 bin kişinin Koronavirüs önlemi olarak "topluca spreylendiğini" söyledi. Tepki çeken görüntülere ilişkin açıklama yapan Gautam, işçilerin Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte edildiğini söyledi. Gautam işçilere sıkılan dezenfektanın zararlı kimyasal içermediğini savundı. 

İşçilere yapılan dezenfekte çalışması Hindistan genelinde tepki çekti. İşçileri bir arada tutup sprey sıkan güvenlik güçlerinin "cahillik ya da korkudan" işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü. 

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, cilde dezenfektan sıkmanın yerleşmiş virüsü kaldırmayacağını açıklamıştı. 

 

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