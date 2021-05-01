Hindistan'da 24 saatte 400 binden fazla vaka görüldü

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Koronavirüs salgınının ikinci dalgasını çok ağı bir biçimde geçiren Hindistan'da 24 saatte 401 bin 993 yeni vaka görüldü. Bu vesileyle salgının başlamasından bu yana bir ülke ilk kez tek günde 400 binden fazla vaka görmüş oldu.

1 milyar 336 milyon nüfuslu Hindistan'da toplam vaka sayısı 19 milyonu geçerken, 10 gün üst üste 300 binden fazla vaka görülmüş oldu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, aynı zamanda 3 bin 523 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yeni verilerle birlikte ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 211 bin 853'e çıktı.

Cuma gecesi itibariyle Hindistan'da 154 milyon 854 bin 96 doz aşı yapıldı. Yaklaşık 28 milyon kişinin aşılanması tamamlandı.

Hindistan'ın sağlık sistemi çok hızlı bir şekilde artan vakalar altında çatırdamıştı. Cenazeler, krematoryumlar dolduğu için sokaklarda yakılıyordu.