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Sağlık

Hindistan cevizi yağı kolesterol deposu

'Doğal mucize' olarak ünlenen Hindistan cevizi yağı, aslında kolesterol deposu!

22 Mart 2009 02:00

'Doğal mucize' olarak ünlenen Hindistan cevizi yağı, aslında kolesterol deposu!

Prof. Dr. Mehmet Öz, Sabah gazetesinde yayımlanan yazısında (22.03.09), Hindistan cevizi yağını anlatıyor. Öz’ün yazısı şöyle:

“Amerika'da 'doğal mucize' olarak ünlenen Hindistan cevizi yağı, aslında kolesterol deposu! Tansiyonunuzu düşürdüğünü iddia edenlere bu yazıyı okutmalısınız...

Oyunun son 10 saniyesi... Cavaliers takımı bir sayı önde. LeBron James atışa hazırlanıyor, sola hamle yapıyor. Kobe Bryant onu önlemek için atlıyor. Fakat James sağa dönüyor ve Bryant'ı kandırdığı için atışı rahatlıkla yaparak sayıyı kazanıyor. Bu, basket maçlarında sıkça rastladığımız bir olaydır. Fakat bu tür kandırmalar veya yanılsamalar sadece basket sahalarında olmaz. Gerçek hayatta da yaşanır.

Doğal bir mucize değil

Hindistan cevizi yağını düşünün... Bu yağ, atar damarları tıkayan doymuş yağlarla yüklüdür ve bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı yaklaşık 117 kaloridir. Fakat söylentilere göre; bu yağ doğal bir mucizedir! Üstelik bu yağ, sizi fazla kilolardan kurtarmaya yardımcı olur, tansiyonunuzu düşürür, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, kalp hastalıklarına ve kansere karşı korur! Hatta bazı kitaplar, Jennifer Aniston gibi yıldızların bu yağı kullandığını iddia eder. Peki hindistan cevizi yağı nasıl böyle popüler hale gelmiştir?

Raf ömürleri uzundur

Trans yağların zararlarının görülmesiyle, yemek firmaları hindistan cevizi yağı veya palmiye yağı gibi tropikal yağlara yönelmeye başladı. Bu yağlar özellikleri bakımından trans yağlara benzer ve raf ömürleri uzundur. İşlenmiş gıdalara da lezzet katarlar... Bu nedenle yemek sektörü bize bu yağların sağlıklı olduğunu söyler ve bizi buna inandırmaya çalışır.

Fakat siz kanmayın!

Bitki bazlı olsun veya olmasın her iki yağ da doymuş yağ içerir ve özellikle hindistan cevizi yağında daha fazla doymuş yağ bulunur. Örneğin tereyağında bu oran yüzde 63, bir hamburgerde yüzde 38 iken, hindistan cevizi yağında bu oran yüzde 87'i bulur.”

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