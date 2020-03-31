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Koronavirüs

Hindistan Başbakanı Modi'den Koronavirüs günlerinde sağlıklı kalmak için yoga ipuçları

Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkelerinden Hindistan'da şu anda kayıtlı bin 251 Koronavirüs vakası bulunuyor

31 Mart 2020 09:01

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan sokağa çıkma yasağı boyunca sağlıklı yaşamaları için vatandaşlara yogayı önerdi. 

Twitter hesabından yeni "Yoga with Modi" (Modi'yle yoga) kanalını duyuran Hindistan Başbakanı, "Umarım düzenli olarak Yoga yapmaya başlarsınız" yazdı. 

Animasyon bir videoyla yoga ipuçları veren Modi, evden çıkamayan vatandaşlara şunları söyledi: "Spor ya da tıp uzmanı değilim. Yoga yapmak yıllardır hayatımın merkezindeydi ve çok katkı sağladığını düşünüyorum. Eminim hepinizin fit kalmak için farklı yöntemleri vardır ve paylaşmak istersiniz"

Dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkelerinden Hindistan'da şu anda kayıtlı bin 251 Koronavirüs vakası bulunuyor. Hindistan'da sıkı bir sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 

 

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