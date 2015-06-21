Hindistan Başbakanı Modi binlerce kişiyle birlikte yoga yaptı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu yıl ilk kez kutlanan Dünya Yoga Günü'nde en önde saf tuttu. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen etkinlikte, Başbakan Modi'ye binlerce kişi eşlik.

Sputnik'in haberine göre başkenti temizlemek için elinde süpürge sokakları süpüren Modi, bu kez de bembeyaz kıyafetleriyle Dünya Yoga Günü'nü kutladı. Her sabah uyandığında güne yogayla başladığını söyleyen Modi'nin yaptığı hareketlere, aralarında öğrenciler, bürokratlar ve askerlerin de bulunduğu yaklaşık 35 bin kişi eşlik etti.

Başkentin ünlü Rajpath Caddesi'nde düzenlenen etkinlik, yaklaşık 35 dakika sürdü. Kutlama sırasında sıkı güvenlik önlemleri alınan kentte binlerce polis memuru ve asker görev yaptı. Hindistan'ın diğer kentlerinde de gün boyunca benzeri yoga etkinliklerinin düzenlenmesi planlanıyor.

Modi, 27 Eylül 2014'te BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 21 Haziran'ın Dünya Yoga Günü ilan edilmesini istemiş ve "Yoga, Hindistan'ın kadim geleneklerinin insanlığa armağanıdır. Zihinle bedenin, düşünceyle eylemin, niyetle yerine getirmenin birliğini simgeler. Aynı zamanda insanla doğa arasında uyumun da simgesi olan yoga, insanın kendi içindeki, doğadaki ve dünyadaki birliği keşfetmesini sağlar. Yaşam tarzlarımızı değiştirerek ve insanların bilinçlenmesini sağlayarak iklim değişikliği gibi sorunların üstesinden gelebiliriz" demişti. BM de 11 Aralık 2014'te Modi'nin önerisini kabul ederek 21 Haziran'ı Dünya Yoga Günü ilan etmişti.

Diğer taraftan Dünya Yoga Günü, diğer ülkelerde de kutlanacak. Altı kıtada 251 kentte yoga etkinlikleri düzenlenecek. Nitekim Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, New York'un Times Meydanı'nda 30 bin kişiyle yoga yapacak. Etkinliğe Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da katılması bekleniyor.