-Hindistan balistik füze denemesi yaptı ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Hindistan nükleer başlık taşıma kapasiteli balistik Agni-II füzesinin gelişmiş modelini denedi. Hindustan Times'ın haberine göre Savunma Bakanlığı, 3000 kilometre menzilli karadan karaya füzenin başarılı bir şekilde fırlatıldığını bildirdi. "Agni-II Prime" adıyla geliştirilen füzenin iki aşamalı silah sistemine sahip olduğu, bir tona kadar başlık taşıyabildiği kaydedildi. Bu füzenin Agni-IV olarak adlandırıldığını belirten Savunma Bakanlığı kaynakları, Agni-II'nin 2000, Agni-III'ün 3500 kilometre menzili bulunduğunu, yeni füzenin menzilinin ikisinin arasında olduğunu söyledi. Agni-II Prime'ın 10 Aralık 2010'da yapılan ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.