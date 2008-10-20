Hindistan 'Ay' yolcusu

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu'nun (ISRO) Başkanı S. Satiş'in verdiği bilgiye göre, Sanskrit dilinde "Ay Gemisi" anlamına gelen Çandrayaan-1 uzay aracı muhtemelen 22 Ekim çarşamba TSİ 03.50'de rampasından yörüngeye gönderilecek.AFP ve CNN'in verdiği bilgiye göre, fırlatma işlemi, Bengal Körfezi'nin kuzeyinde Andra-Pradeş eyaletinde, Çennay'a 90 km uzaklıkta Sriharikota'da kurulu "Satiş Dhavan Uzay Üssü"de yapılacak. ISRO'nun Satiş'ten önceki başkanı G. K. Menon, "2020 'ye kadar Ay yüzeyine inmek üzere astronot yollayacağız" dedi.Çandrayaan, 1 ton 380 kg ağırlığında. Başarılı olursa Ay'dan harita çıkaracak, mineral bulgulara kimya analizi yapacak. Araç Hindistan'ın 5, diğer ülkelerin 6 ayrı aygıtını taşıyor.Çandrayaan'ın Ay'a çok yakınlaşması, 100 km irtifada yörüngeye girmesi planlandı.Çandrayaan, toplam 320 ton ağırlığında "Kutup Uydu Kalkış Aygıtı" (PSLV-C11) roketinin 12'şer tonluk 6 dilimli yan destek roketleriyle Ay'a doğru yola çıkarılacak.Asya'da Japonya ve Çin'le yarışan Hindistan, bu roketle bugüne dek değişik ülkelerden 29 uyduyu yörüngeye gönderdi. İsrail'in uydusunu yollaması, İran'ın protestosuna neden oldu.Hindistan'ın ilk Ay aracının fırlatılacağı üs Satiş Dhavan, adını, büyük Hintli fizikçi olan, akışkanlar ve yer katmanları uzmanından alıyor. Satiş Dhavan, 2002'de 82 yaşında öldü.Çandrayaan-1 roketi, ay modülünde, ABD ile Bulgaristan'ın da üye olduğu Avrupa Uzay Kurumunun geliştirdiği aygıtları taşıyacak.Uzaya çıkan ilk ülke SSCB, ABD karşısında Soğuk Savaş'ın silahlanma masrafları yüzünden derinden planladığı halde Ay'a hiç gitmedi. ABD 21 Temmuz 1969'da ilk kez Ay'a insan indirdi: Michael Collins Ay yörüngesinde Apollo aracıyla iki astronot arkadaşını beklerken, Neil Armstrong ile Edwin Aldrin "Ay örümceği" aracıyla yüzeye inmeyi başardı.Çin de Japonya ve Hindistan gibi 2020'ye dek Ay'a insan göndermeyi planlamış bulunuyor. Çin'le Hindistan, uzayda kendi çalışmalarını sürdürürken, Japonya, Dünya yörüngesinde yapımı süren Uluslararası Uzay İstasyonu'na başta ABD ve Rusya olmak üzere Brezilya, Kanada ve Avrupa Uzay Kurumu ile birlikte destek veriyor.