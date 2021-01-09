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Dünya

Hindistan, aşılama programına 16 Ocak'ta başlıyor

09 Ocak 2021 15:28

T24 Dış Haberler

Hindistan hükûmeti, ülkenin Koronavirüs'e karşı aşılama programına 16 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada aşılamada önceliğin ülkenin yaklaşık 30 milyon sağlık çalışanı ve 'ön saflarda çalışanlara' verileceği belirtildi.

Hindistan, yılın ilk 6 ile 8 ayı arasında 1.35 milyarlık nüfusunun 300 milyonuna aşı yapmayı planlıyor.

Hindistan'ın ilaç denetleme kurumu şu ana kadar AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve  Bharat Biotech ile devlet enstitüsünün geliştirdiği Koronavirüs aşısına onay verdi.

Aşı, sağlık çalışanlarından sonra 50 yaşın üzerindekilere ve risk grubunda bulunanlara yapılacak.

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