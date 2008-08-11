Hindistan altınla tanıştı

Tempo24-



Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atıcılıkta erkekler 10 metre havalı tüfek kategorisinde altın madalyayı Hintli Abhinav Bindra kazandı.



Pekin Atıcılık Poligonu'ndaki oyunların atıcılık müsabakalarının 3. gününde yapılan erkekler 10 metre havalı tüfek müsabakasına 51 sporcu katıldı.



Yarışmada 26 yaşındaki Hintli Abhinav Bindra 700.5 puanla birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bindra, Atina 2004'te bu dalda 7. olmuştu. Bindra, Hindistan'ın ilk bireysel olimpiyat şampiyonu unvanını da aldı.



Müsabakada 699.7 puan alan Çinli Zhu Qinan gümüş, 699.4 puan alan Finlandiyalı Henri Hakkinen de bronz madalya elde etti.

