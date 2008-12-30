Hindi ve pilav masum ama mezelere dikkat!

Yılbaşı gecesi herkes istediğini yer. Ama bu, ertesi sabah rahatsızlıklara davetiye çıkarmak anlamına gelir. Yeni yıla iyi bir başlangıç yapmak için yılbaşı sofranızda hindi ve pilava gönül rahatlığıyla yer verin ama mezeye dikkatle yaklaşın…



Obezite ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya Sabah gazetesinde yayımlanan haberde, 2009'a sağlıklı bir başlangıç yapmak için, yılbaşı gecesi soframızda olması ve olmaması gerekenleri anlattı...



* Yılbaşı sofrasında öncelikle nelere yer verilmelidir?



Yılbaşı gecesi, günlük hayatımızda yemediğimiz kadar yüksek kalorili yiyecekleri ve içecekleri bir anda yemeye ve içmeye çalışıyoruz. Bu da; ertesi gün problemleri olarak çeşitli mide-bağırsak sistemi rahatsızlıkları, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı-kusma şikâyetlerine neden olur. Bunlarla karşı karşıya kalmamak için, işe yılbaşı akşam mönüsünü planlayarak başlayın. Geleneksel olarak pişirilen hindi ve pilav ikilisi oldukça masum yiyeceklerdir. Fırında pişirilmiş hindinin derisiz kısmından el büyüklüğünde bir porsiyonu, 4-5 yemek kaşığı pilav ve salata ile birlikte ana yemek olarak tüketebilirsiniz.



Yoğurtlu meze yiyin



* Yılbaşı gecesinde yaşanan sindirim problemi neden kaynaklanır?



Yılbaşı gecesinin sindirim problemleri; mezelerden, tatlılardan, içkilerden ve kuruyemişlerden kaynaklanır. Meze olarak sebze ve yoğurt ağırlıklı kereviz, patlıcan, acılı ezme, haydari gibi salataları yiyebilirsiniz. İçecek olarak taze sıkılmış meyve suları, ayran, maden suları, şekersiz bitki çayları tercih etmeniz yemek sindiriminizi kolaylaştırır.



* Yılbaşı akşamı yemek ve alkol çok kaçırıldıysa ertesi gün nelere dikkat etmek gerekiyor?



Yılbaşı gecesi çok yenilip içildiyse, ertesi gün için bazı önlemler almak bünyeyi rahatlatır. Kahvaltıda peynir, ekmek, yumurta gibi klasik bir kahvaltı yapmamak gerekiyor. Bir bardak az yağlı sütle bir küçük muz yiyerek daha hafif bir kahvaltı yapmak iyi olur. Bu içerikte bir kahvaltı mide ile ilgili semptomları azaltır. Kahvaltı sonrası açık havada yapılacak 45 dakikalık bir yürüyüş metabolizmanın canlanmasını sağlar. Öğlen yemeğinde etsiz bir sebze yemeği ile beraberinde bir kâse cacık tercih edilebilir. Aralarda bol bol su, sade maden suyu ve şekersiz bitki çayları içilebilir. Akşam yemeğinde çorba, salata ve meyve yemek, yılbaşı ertesini daha rahat geçirmeyi sağlar.



Mucizeleri unutun!



* Önümüzdeki yıl kilo vermeyi planlayanlar nelere dikkat etmeli? Kilo kontrolü için yapılacaklar nelerdir?



Bu yıl, ne pahasına olursa olsun bir ayda bütün kilolarınızdan kurtulmak için mucize formüllerin peşine düşmeyin. Her şeyden önce sağlıklı kilo vermenin ve bunu korumanın tıbbi bir iş olduğunu ve kalıcı zayıflamanın mümkün olduğunu bilin. Şişmanlık sadece fazla yemekten ve oburluktan kaynaklanamayacak kadar kompleks bir hastalıktır. Eğer fazla kilo sorununuz varsa öncelikle tiroit bezleriniz, şeker metabolizmanız, böbreküstü bezleriniz, kalp-akciğeriniz açısından detaylı bir araştırma yaptırmanız gerekir.

