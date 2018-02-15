Hıncal Uluç'tan Sevilay Yılman'a: Bu vatana hepimiz borçluyuz, sen dahil!..

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Habertürk Yazarı Sevilay Yılman'ın şehit olan Sergen Pamukçu'ya ilişkin olarak verilen haberlere ilişkin olarak söylediklerini eleştirdi. İlgili haberde Pamukçu'nun sözleşmeli olmasının belirtilmesini eleştiren Yılman'ın ifadelerini anımsatan Uluç, "Şehidimiz vatan borcunu ödemek için Afrin'de olanlardan değildi. Para karşılığı oraya gidenlerdendi' demek olurmuş, meğer. Peki Sevilay, orda şehit olan Subaylar, Assubaylar, Uzatmalı Çavuşlar ne o zaman?" diyerek tepki gösterdi.

Uluç, "Benim babam Binbaşı Fuat Uluç, 1950- 55 yıllarında Kilis sınırlarında ve Hatay'ın o adı üstünde "Gavur Dağları"nda, yani tam da oralarda, Allahın günü kaçakçı çeteleriyle müsademeye girerken vatan görevi yapmıyor muydu, her ay devletten maaş alıyor diye..." diye yazdı.

Yılman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda Sergen Pamukçu'nun şehit olduğu medyada dyuran haberde Pamukçu'nun 'sözleşmeli' olduğunun belirtilmesini eleştirmişti.

Yılman, "Ben Anadolu Ajansı’nın bu haberi veriş biçiminde bir art niyet, kötü niyet olduğunu düşünmüyorum. Zinhar böyle bir fikre kapılmadım gördüğümde, ama son derece hassas bir haberin servis edilirken böylesi bir skandal ifadenin olmaması adına da dikkatli olunmalıydı" ifadesini kullanmıştı.

Hıncal Uluç'un, "Yapma Sevilay!." başlığıyla (15 Şubat 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

İnsan olarak çok severim. Her gün de okurum. Sevilay'ı.. Sevilay Yılman, HaberTürk..

Geçen gün başlığı vurdu hemen... "Bir şehit haberinde o ayrıntı niye olur?"

"Ne halt etmişler" diye saldırdım yazıya..

Şehidin "Sözleşmeli er" olduğunu yazmışlar...

Bu ayrıntı, "Şehidimiz vatan borcunu ödemek için Afrin'de olanlardan değildi. Para karşılığı oraya gidenlerdendi" demek olurmuş, meğer.

Peki Sevilay, orda şehit olan Subaylar, Assubaylar, Uzatmalı Çavuşlar ne o zaman?.

Benim babam Binbaşı Fuat Uluç, 1950- 55 yıllarında Kilis sınırlarında ve Hatay'ın o adı üstünde "Gavur Dağları"nda, yani tam da oralarda, Allahın günü kaçakçı çeteleriyle müsademeye girerken vatan görevi yapmıyor muydu, her ay devletten maaş alıyor diye...

Bu vatana hepimiz borçluyuz Sevilaycım.. Maaşlı, maaşsız, hepimiz.. Sen dahil!.

Orada, savaş alanında meslektaşlarımız var.. Yanlarına roketler düşen meslektaşlarım.. Mesleklerini yapmak için para alıyorlar diye, Allah göstermesin, birini kaybetsek, "Görev şehidi" olmayacak mı?. Ya da "Eksik" şehit mi olacak?.