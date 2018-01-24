T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hıncal Uluç'tan Ertuğrul Özkök'e: Sen neymişsin be abi!

"Listede o yok, ama sayfasının en tepesinde fevkalade şık, kendi boy resmi var"

24 Ocak 2018 17:57

Sabah yazarı Hıncal Uluç pazar günü köşesinde "En yakışıklı 11 Fenerli"yi açıklayan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök için istede o yok, ama sayfasının en tepesinde fevkalade şık, kendi boy resmi var" dedi. Uluç, Özkök'ün yazısındaki fotoğrafa dikkat çekerek, "Bir de "683" sırt numaralı Fener forması fotoğrafı ve yazısı, altında...683 Ertuğrul'un sırt numarası. 683 de, bilimsel test sonucu, Testosteron, yani erkeklik hormonunun fevkalade yüksek çıktığını gösteren rakammış.. Mesajı aldık Ertuğrul, merak etme!. Al sana Mazhar, Fuat, Özkan şarkısı..
Spotify mı nedir, o listenin tepesine koy..
"Sen neymişsin be abi!.." ifadesini kullandı. 

Uluç'un "Yaşa Ertuğrul" başlığıyla yayımlanan (24 Ocak 2018) yazısı şöyle: 

Sevgili Dostum Ertuğrul Özkök "Merak etmeyin listede ben yokum" diye duyurmuştu, pazar günü "En Yakışıklı 11 Fenerli"yi açıklayacağını..
Açıkladı. Listede o yok, ama sayfasının en tepesinde fevkalade şık, kendi boy resmi var.
Dahası..
Bir de "683" sırt numaralı Fener forması fotoğrafı ve yazısı, altında...
683 Ertuğrul'un sırt numarası.
683 de, bilimsel test sonucu, Testosteron, yani erkeklik hormonunun fevkalade yüksek çıktığını gösteren rakammış..
Mesajı aldık Ertuğrul, merak etme!.
Al sana Mazhar, Fuat Özkan şarkısı..
Spotify mı nedir, o listenin tepesine koy..
"Sen neymişsin be abi!.."

ETİKETLER

Hıncal uluçertuğrul özkökfenerbahçemahzarfuatözkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24