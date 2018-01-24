Hıncal Uluç'tan Ertuğrul Özkök'e: Sen neymişsin be abi!

Sabah yazarı Hıncal Uluç pazar günü köşesinde "En yakışıklı 11 Fenerli"yi açıklayan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök için istede o yok, ama sayfasının en tepesinde fevkalade şık, kendi boy resmi var" dedi. Uluç, Özkök'ün yazısındaki fotoğrafa dikkat çekerek, "Bir de "683" sırt numaralı Fener forması fotoğrafı ve yazısı, altında...683 Ertuğrul'un sırt numarası. 683 de, bilimsel test sonucu, Testosteron, yani erkeklik hormonunun fevkalade yüksek çıktığını gösteren rakammış.. Mesajı aldık Ertuğrul, merak etme!. Al sana Mazhar, Fuat, Özkan şarkısı..

Spotify mı nedir, o listenin tepesine koy..

"Sen neymişsin be abi!.." ifadesini kullandı.

Uluç'un "Yaşa Ertuğrul" başlığıyla yayımlanan (24 Ocak 2018) yazısı şöyle:

Sevgili Dostum Ertuğrul Özkök "Merak etmeyin listede ben yokum" diye duyurmuştu, pazar günü "En Yakışıklı 11 Fenerli"yi açıklayacağını..

Açıkladı. Listede o yok, ama sayfasının en tepesinde fevkalade şık, kendi boy resmi var.

Dahası..

Bir de "683" sırt numaralı Fener forması fotoğrafı ve yazısı, altında...

683 Ertuğrul'un sırt numarası.

683 de, bilimsel test sonucu, Testosteron, yani erkeklik hormonunun fevkalade yüksek çıktığını gösteren rakammış..

Mesajı aldık Ertuğrul, merak etme!.

Al sana Mazhar, Fuat Özkan şarkısı..

Spotify mı nedir, o listenin tepesine koy..

"Sen neymişsin be abi!.."