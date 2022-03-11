Hıncal Uluç: Türk futbolu büyük bir hızla felakete sürükleniyor, çözüm bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 13 hakemin görevden alınmasının ardından yaşananları değerlendirdiği yazısında, "Türk futbolu büyük bir hızla felakete sürükleniyor. Bu kopan kıyamet içinde, bu ülkede bir Spor Bakanı olduğunu fark eden, adını, lafını duyan var mı?. Ya da onu arayıp görüşünü sorma gereği duyan bir spor muhabiri?.

Geçen her günün değil, her saatin kıymetli olduğunu herkes biliyor. Dün yazdım..

Çözüm, bu durumda Başkanlık Sistemi'nin verdiği yetkilerle sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da.. Ama onun şu anda gözünü ve kulağını Antalya'dan ayıracak hali yok" ifadelerini kullandı.

Yarının çok geç olabileceğini belirten Uluç yazısını, "Çare yok bekleyeceğiz.. Ama, her tür ve fikirden gazetesi ile ilk defa bir konuda birleşen Türk medyasının ilk günkü tutumu ve birlikteliği beni çok mutlu etti. Medyamız bu tutumunu sürdürürse, futbolumuz Nihat Özdemir'den kurtulur ve işler kısa zamanda düzelir.." diye noktaladı.

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