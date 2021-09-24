Hıncal Uluç: Terim, formaları tamamen kişisel sempati ve antipatileri ile dağıtıyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Kayserispor'a 3-0 yenilen Galatasaray'da tüm suçu futbolculara atan Fatih Terim'e inanan kimsenin kalmadığını savunduğu yazısında, "Terim, formaları tamamen kişisel sempati ve antipatileri ile dağıtıyor. Bu yüzden de hiçbir futbolcuya, özellikle de gençlere hiç güven vermiyor.

Haftalar evvel yazmıştım bunu manşetten Hocam ve demiştim ki.. Bu futbolcular senin için oynamaz!."

Oynamıyorlar işte Hocam.. Sana güvenmedikleri için, sen formayı adil dağıtmadığın için oynamıyorlar. Antrenman yanlış, sistem yanlış, her şey yanlış o ayrı.." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın her maç yanlış oyunu oynadığını belirten Uluç, "Önce Euro 2016 Milli Takım bozgunu yıktı seni Hocam.. Suçu futbolculara yüklediğin için, Türk oyunculardan nefret ettin. Sahaya yedekleri dahil tümü yabancı kadrolarla çıkmaya başladın. Toparlanır gibi oluyordun ki, Alaçatı krizini yaşadın, kafan iyice dağıldı. O gün bugün kendine gelemedin Hocam.." diye yazdı.

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