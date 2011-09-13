-Hıncal Uluç tazminat ödeyecek İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - Sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından yazdığı bir yazı nedeniyle, Foster'ın ailesinin 100 bin TL'lik tazminat davası açtığı gazeteci Hıncal Uluç, 20 bin lira ödemeye mahkum edildi. İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada, davacı Defne Joy Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz ile taraf avukatları hazır bulundu. Hakim Nesrin Merih Göçer, davacılardan İlker Yasin Solmaz'ın Defne Joy Foster'ın eşi, Hatice Foster'ın ise annesi olduğunu, davalı Hıncal Uluç tarafından yazının Foster'ın ölümünden henüz iki gün geçtikten sonra acının en yoğun zamanda kaleme alındığını belirtti. Dava konusu yazıda, evli ve çocuklu olan Defne Joy Foster'ın, başka bir erkeğin evinde ölmesi nedeniyle ahlaki sorgulama yapıldığını belirten hakim Göçer, ''Su testisi su yolunda kırılır'' denilerek, Foster'in, sürekli böyle bir hayat sürdüğü imasıyla bütün geçmişinin zan altında bırakıldığını, oysa özel hayatın gizli olduğunu söyledi. Hakim Nesrin Merih Göçer, ölen kişinin tanınan biri olması, özel hayatın ve ahlaki değerlerinin kamuoyu ile bu şekilde paylaşılması ve tartışılmasının gerekmediğini, bu olaydan en olumsuz şekilde etkilenecek ilk kişinin davacı eş olduğunu, davalı yazarın yaşı, mesleki kıdemi ve yaşam tecrübesi göz önüne alındığında, dava konusu yazıda, Defne Joy Foster için kullandığı ifadelerin, eş ve anne olan davacıları incitebileceğini düşünmesi gerektiğini ifade etti. Yazıda 18 aylık bebeğin, babasından annesini anlatmasını istediğinde, babasının ona ne anlatacağı konusunda kaygı dile getirilmesine rağmen bu yazının o bebeğe annesiyle ilgili bırakılan en ağır yazılı belgelerden biri olduğunun da bir gerçek olduğunu dile getiren hakim Göçer, ölüm olayının meydana geldiği evde bulunan dava dışı üçüncü şahıs için kullanılan, ''sor bakalım kerataya evli barklı ve çocuklu kadını niye götürmüş evine'' biçimindeki üçüncü şahıs için belli belirsiz bir sempati, olayı hafifseme ve ayrımcılık içeren ifadelerle birlikte yazının bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Hakim Nesrin Merih Göçer, Defne Joy Foster'ın aşağılandığını ve eş ile anne olan davacıların en yakınlarına yapılan bu ithamlar nedeniyle Hıncal Uluç'un, Hatice Foster'a ve İlker Yasin Solmaz'a 10 biner liralık manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesine karar verdi. Duruşma sonrasında basın mensuplarına konuşan İlker Yasin Solmaz'ın avukatı Ayşegül Mermer, davayı açarken, zenginleşmeyi ve maddi bir kazanç elde etmeyi hedeflemediklerini, davayı açmalarındaki asıl amacın, ilahi adaletin tecelli etmesi ve insanların bunu görmesi olduğunu belirterek, ''Sizlerin de bugün şahit olduğu gibi ilahi adalet, beşeri adalet ile tecelli etmiş olup, biz de maksadımıza ulaştık. Bu sonuç, öleni geri getirmez, bizi de mutlu etmeyecektir, ama bir nebze de olsa acımızı hafifletecek ve rahmetlinin ruhunu yüceltecektir. Bu anlamda böyle bir sonuç çıkmasından bir avukat olarak mutluyum'' dedi. -DAVA DİLEKÇESİ- Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster ve eşi İlker Yasin Solmaz'ın avukatı Ayşegül Mermer tarafından hazırlanan dilekçede, Defne Joy Foster'in ölümüne ve daha sonra yaşanan sürece ilişkin bilgiler verilmişti. Dilekçede, olayın ardından ailesinin, Foster'ın ölüm sebebi hakkında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlanana kadar hukuka aykırı bilgilere yer vermek suretiyle gerek Foster'ın özel hayatını, gerekse aile üyelerinin kişilik haklarını ihlal eden haberlere yer veren medya mensupları hakkında hukuki yollara başvurulacağı kaydedilmişti. Bu bilgilendirme ve uyarının ardından gazeteci Hıncal Uluç'un diğer davalıya ait Sabah gazetesinde ve gazetenin internet sitesinde, 04 Şubat'ta, Defne Joy Foster'ın ölümüyle ilgili ''Bu Nasıl Bir Mahalle Baskısıdır?'' başlıklı bir yazı kaleme aldığı belirtilen dilekçede, içeriğinden bazı bölümlere yer verilen yazının, davacılar Hatice Foster ve İlker Yasin Solmaz'ın manevi elem ve ıstıraba uğramasına neden olduğu savunuluyordu. Yazının, Defne Joy Foster'ın manevi dünyası üzerinden eşi ve annesinin kişilik haklarını, aile ve özel hayatlarının dokunulmazlığını açık ve net bir şekilde ihlal teşkil ettiği belirtilen dilekçede, 100 bin TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilmesi isteniyordu.