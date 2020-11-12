Hıncal Uluç'tan Berat Albayrak eleştirisi: Benim gazetem bile kalıcı başarılarını anlatamadı

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Instagram'dan yayınladığı bir mesajla istifa eden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "liyakat" ve "güven" şartlarının ikisine de sahip olduğunu belirterek, "Ama bizde, bizim medyada olaylara hep, bir gözünü kapayıp, tek gözle bakmak âdeti olduğu için muhalefet "Damat da damat" deme dışında bir şey yapmadı. Amaçları bir algı operasyonu yaratmaktı, çünkü.

Peki, AK Parti eğilimli medya ne yaptı?. Bir şey diyeyim mi?. Onlar, iktidarın yaptığı çok başarılı işleri anlatmak yerine, kolayı seçtiler.. Muhalefete saldırdılar haberlerde, küfrettiler köşelerde..

Benim gazetem bile, Berat Albayrak'ın, enerji ve ekonomi konusundaki kalıcı başarılarını anlatamadı, doğru dürüst.." diye yazdı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni alınmayacağının belli olduğunu savunan Hıncal Uluç, "Karadeniz ve Akdeniz'de yapılan petrol ve gaz araştırmalarının, başta Azerbaycan, Orta Asya Türk Devletleri'nin ürettiği petrol ve doğalgazı Avrupa'ya taşıyacak boru hatları anlaşmalarının arkasındaki adamdı Berat Albayrak..

Gidişi ile ilgili tartışmalara girmek istemiyorum. Ben bu yazıyı, teşekkür amacıyla kaleme aldım. Bir Türk vatandaşı olarak, ülkem için yaptıklarına teşekkür ediyorum, Sevgili Berat Albayrak!." ifadelerini kullandı.

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