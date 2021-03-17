Hıncal Uluç'tan "Belhanda" yorumu: Teşekkürler Başkan, Galatasaray'ın onurunu kurtarmakla kalmadın, Fatih Terim'i yeniden kazandın

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'dan gönderilen Belhanda kararı için Mustafa Cengiz'i yürekten alkışladığını belirterek, "Galatasaray'ın onurunu kurtarmakla kalmadın, Fatih Terim'i yeniden kazandın.. Galatasaray futbol takımını da.. Fener medyasının sahte yıldızı, aslında Galatasaray 11'ine yerleştirdiği saatli bomba Belhanda'dan kurtulunca, sahaya çıkardığın 11 ve oynattığın futbolla, hem de üç günde kendine geldiğini gösterdin, Hocam. Şimdi o sahte medyanın oyunlarına gelme.." diye yazdı.

Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Kayserispor karşılaşmasındaki kadronun en ideal 11 olduğunu savunan Hıncal Uluç, "Bu 11'de ısrar et Hocam.. Emre Akbaba, Emre Kılınç başta, gerçek yıldızları kazandın mı, Galatasaray tutulmaz olur.. İyi adamın Taylan bu hafta cezalı.. Onun yerine Feghouli göreve hazır olduğunu son maçta kısa süre almasına rağmen gösterdi. Ofansif istiyorsan o.. Daha defansif düşünürsen, Ömer rahat oynar Taylan'ın yerine. Bence tek sorun, Gedson Fernandez.. Aldığı tüm topları kötü kullandı. Savunmada da çok kritik hatalar yaptı.. Ona iyi tahammül ettim.. Ama o yerin gerçek sahibi bence Donk!." ifadelerini kullandı.

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