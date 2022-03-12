Hıncal Uluç: Sahtekârlar Ligi'ne çevrilirken susanların yaptığı bu tasfiye, ligin sonunu mahkemelere düşürecek

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 13 hakemin görevden alınmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in susmaya devam ettiğini belirterek, "MHK'nın sözde de olsa başkanı olduğunu nihayet hatırlayan biri konuştu kıyamet kopunca.. Yani Merkez Hakem Komitesi Başkanı. Adını bilmem. Öğrenmeye teşebbüs de etmedim. Değmez çünkü.

İşte o zat, ligin bitmesine 10 hafta kala, sadece on hafta kala, bu ülkenin en seçme hakemlerinden ve FIFA kokartı da taşıyan 13 tanesinin, lütfen dikkat edin "Sezon sonuna kadar" diyerek görevden alınma sebebini açıkladı. "Sistemin önünü tıkıyorlardı." Duydunuz mu ey ahali.. Türk hakemliğinde bir sistem varmış ve bu hakemler, o muhteşem sistemin önünü kapatıyorlarmış da haberimiz yokmuş öyle mi?" diye yazdı.

Dünya futbol hakemlik tarihine geçmeye hazırlanan Cüneyt Çakır'ın görevden alınmasına işaret eden Uluç, "Türk futbolu "Sahtekârlar Ligi"ne çevrilirken susanların yaptığı bu tasfiye, ligin sonunu da büyük olasılıkla mahkemelere düşürecek. İki gündür yazıyorum. Düşenler de, Avrupa hakkı kazanamayanlar da, "sistemin önünü kapayan(!)" bu hakemlerin 28 hafta boyunca yönettikleri kendi maçlarının iptalini isteyip dava açacaklar tabii." ifadelerini kullandı.

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