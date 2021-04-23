Hıncal Uluç: Sağlık Bakanı gene sus pus, eline verilen rakamları okuma dışında bir şey yaptığı yok

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya dünkü yazısında sorduğu "aşı sıralaması"na ilişkin sorulara yanıt gelmediğin belirterek, "Dün Sağlık Bakanı'na sorular sormuş ve 'Cevap veremeyeceksiniz' demiştim. Vermedi. Çünkü veremedi.. Çünkü ben 'Vay Koca Bakan beni aradı' diye yazıp etrafa hava atanlardan değilim, biliyor ve benimle konuşmaya da hazır değil... O susuyor... 'O zaman gazoz içsin' demeyin. Hep susuyor çünkü... Eline verilen rakamları okuma dışında bir şey yaptığı yok..." dedi.

Uluç, "Sağlık Bakanı gene sus pus" başlıklı yazısında "Dün 'Hastanelerden gelen bilgilere göre Covid'de en çok rastlanan ve en çok vefat eden yaş gurubu 30-60 arasındaymış' dedim ve bakanı vaka ve vefat sayısını yaş gurupları üzerinden açıklamaya davet ettim. Tüm rakamlar elinde... Niye açıklamıyor, neden korkuyor gerçekleri söylemekten?" diye sordu.

Uluç, şöyle devam etti:

"Gene bazı hastane başhekimleri aradı ve dediler ki... 'Yoğun bakım yataklarında da en büyük çoğunluk, en çok dolaşan, en çok kapan ve en çok bulaştıran 30-60 yaş gurubu arası... Aşıda ilk sıra onlara verilmeliydi...'

Ya cevap verin Sayın Bakan, ya da siz, kendi aşı gurupları sıralama kriterlerinizi açıklayın. Bakın ne kadar basit... Sizden yorum değil bilim, hayal değil, elinizin altında duran gerçek rakamları istiyorum.

Siz hiç 'gerçek'ten korkan bir bakan duydunuz mu?

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu... Maaşlarınızı vatandaş Hıncal ödüyor. O zaman aldığınız maaşı hak edin ve siz cevap verin, sorduğum sorulara. Devlet memuru, vatandaşın parasıyla yiyip içip yatan değil, vatandaşın sorularına ve sorunlarına cevap veren adamdır."

TIKLAYIN - Hıncal Uluç'tan Sağlık Bakanı Koca'ya: Benim sorularımdan korkuyor musunuz, yoksa işinize mi gelmiyor cevap vermek?