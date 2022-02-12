Hıncal Uluç: RTÜK, halkı alenen aldatan, amacı sadece tık almak olan bir yığın yalan dolan sitenin palavralarını gözümüze sokan Google'u neden uyarmıyor?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 3 uluslararası haber sitesini 72 saat içinde lisans başvurusu yapmaları konusunda uyarmasını hatırlatarak, Google’la ilgili şikâyetlerini dile getirdi.

Uluç, “RTÜK, halkı alenen ve resmen aldatan, bezdiren, amacı sadece tık almak olan bir yığın yalan dolan sitenin palavralarını, hem de telefon veya tabletimizi açar açmaz gözümüze sokan Google'u ve de o siteleri neden uyarmıyor?” diye sordu.

Hıncal Uluç’un yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Şimdi internet ortamında yayın yapan yerli ve yabancı siteleri denetliyorsa RTÜK, halkı alenen ve resmen aldatan, bezdiren, amacı sadece tık almak olan bir yığın yalan dolan sitenin palavralarını, hem de telefon veya tabletimizi açar açmaz gözümüze sokan Google'u ve de o siteleri neden uyarmıyor? Neden bu rezil, iğrenç yayıncılıkla milyonların aldatılmasına ve zamanlarının ziyan edilmesine ve aldatanların para kazanmasına seyirci kalınıyor?

Bu ülkede, spor başta, insanı kandırmak, ödüllü marifet mi oluyor, şimdi? Örnek vereyim. Tabletinizde ‘Google’u tıklıyorsunuz. Size hemen, güya günün önemli haberlerini sunuyorlar. İçinizde merakınızı çekenler oluyor tabii, insan olarak. Mesela, futbol meraklısı iseniz, ‘Falanca maç bugün kaçta hangi kanalda’ diye bir haber sunmuş size. Eee! Pandemi de var. ‘Bir bakarım’ diyor ve o haberi tıklıyorsunuz. Haberi verecek sitede, ‘Maç kaçta ve hangi kanalda’ başlığı ile haber açılıyor. Başlıyorsunuz okumaya. Tık. Bir daha tık. Bir daha tık. Usanmadım saydım.

Tam 26 tık sonra, haber geliyor. "Falanca maçı hiçbir kanal yayınlamıyor." Bu milletle alay etme, milleti eşek yerine koyma değil de nedir?. Çok ama çok ünlü birinin resmiyle anons ediyor, Google gene. Diyelim, ben. Ama adı geçen ünlünün yanında ben figüran bile olmam. ‘Hıncal Uluç için üzücü haber’ Tıklamaz mısınız? Hadi Google'un seçtiği o siteye giriyorsunuz tabii. Gene beş on tık sonunda okuyorsunuz. "Hıncal Uluç'un kayınbiraderinin bacanağının karısı Kovid'e yakalandı, ama durumu iyi. Evinde karantinada.." Yani Google'un amacı haber vermek falan değil. Aralarında nasıl bir anlaşma varsa, belli sitelerin palavralarını size defalarca tıklatmak.”

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