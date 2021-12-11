Hıncal Uluç: Roma'ya hastaneden çıkarak gittin, seni sevgi ve gururla izledim Hocam

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgisiz lider olarak gruptan çıkmasını değerlendirdiği yazısında, "Hoca'yı alkışlamazsak eğer, yarın eleştirme hakkımız da olmaz.. Üstelik Roma'ya, hastaneden çıkarak gittin Hocam.. Ve o halinle, 90 dakika saha kenarında ayakta durdun!. Seni sevgi ve gururla izledim Hocam.." ifadelerini kullandı.

Son 16 takım arasına katılan Galatasaray'ın bundan sora her maçının kritik olduğuna işaret eden Uluç, "Lazio maçının eleştirisini, o yeni başlayan çok kritik ve çok önemli dönem öncesinde de yapacağım tabii..

Ama bugün değil.. Bugün başta sen ve Başkan Burak Elmas, tüm camia için kutlama günü.. Hele önce herkes keyfini çıkarsın. Yanlışları ve doğruları yazmak için zamanımız var nasılsa.. Tekrar yürekten kutlar, yanaklarından öperim Fatih Hocam!. Zaferin tadını çıkarın Galatasaraylılar!." diye yazdı.

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