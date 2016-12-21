Hıncal Uluç: Magazinde bile bölücü olduk, bu mu gazetecilik; medyada birliği sağlamalıyız

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Tüm terör örgütlerine karşı milli seferberlik ilan ediyorum" açıklamasıyla ilgili olarak "Magazinde bile bölücü olduk. Sanatçıları kendi kafamıza göre bölüyor, öbür taraftan olanları ya görmezden geliyor ya, haberini yapmıyor, yaparsak da karalıyoruz" dedi. "Bu mudur, gazetecilik Allah aşkına?" diye soran Uluç, "Sevgili meslektaşlarım, Editörler, Servis Şefleri, Köşe Yazarları, lütfen, ama lütfen Cumhurbaşkanı'nın çağrısına kulak verelim" ifadesini kullandı.

Hıncal Uluç'un "Kardeşlik medyadan başlamalı.." başlığıyla yayımlanan (21 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Keşke bütün gazeteler kullansaydı..

Keşke hem de en tepeden, boydan boya koysalardı.. Poster gibi verselerdi keşke!.

Fotoğraf Posta gazetesinin birinci sayfasında, ama altlarda çıktı, pazartesi günü.. Yan yana ve el ele duran beş adam..

Bir şehidin cenaze namazında saf tutmuşlar..

En başta şehidin kardeşi.

Yanında Başbakan ve AKP Lideri Binali Yıldırım. Ortada şehidin babası.. Yanında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Onun da yanında MHP Lideri Devlet Bahçeli.. Eller nasıl kenetlenmiş birbirine..

Bir gün evvel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gün farklılıklar üzerinden kısır çekişmeler değil, bir olma, beraber olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür" demiş. Bu onun resmi işte..

O şehidin boşuna ölmediğinin resmi..

Niye o sözler ve bu resim yan yana manşetlere taşınmaz?.

Niye felaket haberleri, hep güzelliklerin önünde gelir, anlamam mümkün değil..

Oysa Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin asıl muhatabı biziz..Bu ülkeyi karıştırmak, bu ülke insanını mutsuz, umutsuz, huzursuz kılmak isteyen terör örgütlerinin ve bilerek bilmeyerek onlara alet olanların kullandıkları sosyal medya zehirlerine karşı, bu sahneleri öne çıkaran, altını çizen, her gece felaket tellallığı yapan yorum masalarına, "Bu sımsıkı eller"in ulusa vereceği rahatlık ve güvenlik ve umut hissini konuşturan medya yani..

Önce biz, yazılı ve görüntülü medya, "Bir, Birlik, Kardeş" olmalıyız..

Kardeşler arasında fikir ayrılığı olmaz mı?. Olur.. Tartışma, çekişme olmaz mı?. Olur tabii. Doğrusu da, olmalı.. Yüzlerce yıldır atalarımız "Gerçek güneşi, fikirlerin çatışmasından çıkar" dememiş mi?.

Ama fikir tartışması başka, son zamanlardaki, hedef gösterme, en ağır şekilde sövme, küfür etme, kin, öfke ve nefret tohumları ekme başka..

Birinci sayfa başta, siyaset sayfalarını geçin.. Magazinde bile bölücü olduk. Sanatçıları kendi kafamıza göre bölüyor, öbür taraftan olanları ya görmezden geliyor ya, haberini yapmıyor, yaparsak da karalıyoruz.

Bu mudur, gazetecilik Allah aşkına..

Sevgili meslektaşlarım, Editörler, Servis Şefleri, Köşe Yazarları..

Lütfen, ama lütfen Cumhurbaşkanı'nın çağrısına kulak verelim.. Bu çağrıya en hızlı, en etkili yanıt verme konusunda tüm ulusa örnek olalım..

Bu ülke düze çıktığı, bu ulus rahat nefes aldığı zaman birbirimizi yiyecek çok vaktimiz olur nasılsa..

Şimdi, Ulusal ruhla seferberlik zamanı..

Bu seferberlikte medyaya düşen görev, dün birbirlerini yiyenlerin, bugün nasıl el ele verdiklerini göstermektir..

Vakit daha da geçmeden!..