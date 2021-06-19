Hıncal Uluç: İbrahim Özdemir keşke "Fatih Terim" adını hiç telaffuz etmeden adaylığa, teknik direktör konusuna "Ralf Rangnick ile anlaştım" diye girse

Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Galatasaray başkanlık seçimleri hakkındaki değerlendirmelerini aktardı.

“Galatasaray'a başkanlığa 'Tam layık' dediğim iki aday vardı. Yaptıklarıyla, yapacaklarını gösteren, yakından tanıdığım iki dost aday. Işın Çelebi adaylıktan çekildi. İbrahim Özdemir de, işe ‘Fatih Terim'le tabii görüşürüm’ diye başlayıp, Terim oylarına ağ atanlardan oldu” diyen Uluç devamında şunları kaydetti:

“Dün, Almanya'dan, kırk yıldır orada yaşayan, futbolu ve Galatasaray'ı çok seven ve takip eden Dr. Erdoğan dostumdan bir mesaj aldım..

‘Başkan adaylarından İbrahim Özdemir 'Seçilmem halinde prensipte anlaştığım Alman Teknik Direktör Ralf Rangnick'i göreve getireceğim' demiş. Seçilme şansı pek yok ama, Rangnick süper olurdu’ diyor.

Özdemir keşke ‘Fatih Terim’ adını hiç telaffuz etmeden adaylığa, teknik direktör konusuna ‘Ralf Rangnick ile anlaştım’ diye girse, sonra Terim'in yarattığı mucizeleri övse ama ‘Galatasaray'a dönmesi için özür dilemesi şart’ deseydi.

Bu ‘özür’ şartını duyduğunuz aday oldu mu?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Galatasaray'da seçim günü: İşte adaylar ve listeleri