-HINCAL ULUÇ HAKKINDA HAPİS İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - Gazeteci-yazar Hıncal Uluç hakkında, ''Gelenek oldu'' başlıklı yazısında Galatasaray'ın sportif direktörü Adnan Sezgin'e hakaret ettiği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı İsmail Onaran tarafından hazırlanan iddianamede, Hıncal Uluç'un 27 Temmuz 2010 tarihinde Fotomaç Gazetesinde kaleme aldığı ''Gelenek oldu'' başlıklı yazısında, ''Adnan Sezgin kulübün tahsis ettiği BMV ile Lordlar gibi gidip geliyor, otobüse binmiyor. Koca Adnan Sezgin, tenezzül edip otobüse biner mi? 735 BMV ile gidip geliyor. Kim bilir kimlerle geziyor, onu da bilmiyoruz. Adnan Sezgin'in, Aziz Yıldırım'ın adamı olduğunu bilmeyen yok. Onun gönderdiği parayı İstanbulspor'a dağıtan kişi değil mi Adnan Sezgin!'' dediği belirtildi. İddianamede, Hıncal Uluç'un katıldığı televizyon programında da ''Adnan Sezgin'in Galatasaraylı olmadığını tüm camia biliyor. Adnan Sezgin'in Galatasaray'ı mağlup etmesi için İstanbulspor'a gelen paraları, teşvik primini imza karşılığı dağıttığını bütün Galatasaray camiası biliyor'' şeklinde konuştuğuna yer verildi. İfadesi alınan Hıncal Uluç'un Adnan Sezgin'e hakaret etmediğini ve şikayetçi Adnan Sezgin'in arkadaşı olduğunu belirttiği ifade edilen iddianamede, Uluç'un İstanbulspor'da para dağıltılması olayını sadece kendisinin yazmadığını, başka bir gazetede de böyle bir yazının kaleme aldığını, bu yazıyı yazmayan gazeteci kalmadığını ve Adnan Sezgin'in bunu yalanlamadığını söylediği kaydedildi. Uluç'un yazdığı yazıların ve programda söylediği sözlerin eleştiriden uzak olduğu ve şikayetçiye yönelik hakarette bulunduğunu öne sürülen iddianamede, Hıncal Uluç'un ''Hakaret'' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamenin kabul edilmesi halinde dava, İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinde görülecek.