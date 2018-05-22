Hıncal Uluç: Gökçek'in yok ettiği Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükseldiği sene Osmanlıspor küme düştü; bu ilahi adalettir

A Spor'da yayınlanan futbol programında yorum yapan Hıncal Uluç, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek'in kurduğu Osmanlıspor'un küme düşmesini ve Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükselmesini yorumladı.

Gökçek'in Osmanlıspor'u (eski adıyla Ankaraspor), halkın paralarıyla kurduğunu ifade eden Uluç, Ankara ekibinin küme düşmesini ilahi adalet olarak gördüğünü ifade etti.

İşte Hıncal Uluç'un açıklamaları:

"Melih Gökçek'in Ankara halkının paralarıyla kurduğu sahte Ankaraspor'u yüceltmek için bilerek yok ettiği, küme düşürdüğü Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükselttiği sene 2. kez sahteleştirerek Osmanlıspor yaptığı takımı küme düştü. Bu ilahi adalettir."