Hıncal Uluç, Erdoğan'a seslendi: Yayın kalitesi rezalet, Acun Ilıcalı'yı aratacaksınız ve "Ajax-Beşiktaş maçını TV8'de yayınla" diyeceksiniz

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a köşesinden seslenerek, "Bu gece Beşiktaş, Ajax ile Şampiyon Kulüpler Kupası Grup Maçı oynayacak. Ve sadece Beşiktaşlılar değil, tüm ülke sporseverleri bu maçı izlemek istiyor. Bu en azından yaklaşık 25 milyon insan demek. Çekecekleri azabı düşünüyor musunuz?. Parasından vazgeçtik..

İkincisi.. İnternetten yayın, bir dakika gecikiyor. Görüntü sık sık donuyor.. Ses çok bozuk, kötü çıkıyor. Yani yayın kalitesi de geç ve rezalet.

O 25 milyonun çaresi olacak tek kişi sizsiniz bu ülkede.. Benim kadar, sizin de dostunuz olduğunu bildiğim Acun Ilıcalı'yı aratacaksınız ve ona "Bu geceki maçı DigiTurk'teki açık kanalın TV8'de, ya da D-Smart'taki Sadettin Saran'ın 'S Sport' veya 'S Sport Plus' kanallarından yayınla" diyeceksiniz.." diye yazdı.

Türkiye'de formaların arkasında yazan isimlerin belden aşağıya alındığını belirten Uluç, Erdoğan'a yönelik "dilekçe"sini "Lütfen ama lütfen Nihat Özdemir Başkanı arayın ve formalarda isimlerin eskisi ve bugün hala dünyada olduğu gibi "Yukarda" yazılmasını zorunlu kılsın, biz de insan gibi maç izleyelim. Daha doğrusu "İnsan yerine konduğumuzu" görelim." ifadeleriyle noktaladı.

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