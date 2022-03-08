Hıncal Uluç: Dünya Kadınlar Günü için iki kadın seçtim; biri Emine Erdoğan, diğeri Farah Zeynep Abdullah

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için iki "kadın" seçtiğini belirterek, "Biri genel dünyamızdan.. First Lady Emine Erdoğan..

Öylesine ikiye bölünmüş, öylesine yaşamayı "Kendimizi övmek ve ötekine sövmek" haline getirmişiz ki, Emine Hanım'ın ülkesi için yaptıklarından, belli gazeteleri okumayı ve sadece belli yayınları izlemeyi âdet haline getirmişlerin haberi bile yok..

Oysa Emine Erdoğan, bu ülkenin belki de "gayri siyasi" tek insanı... Afrika'ya gidiyor. Afrika'nın bir su kuyusu açılmasına dahi muhtaç insanlarını ziyaret ediyor. Sorunlarını görüyor. Bir şeyler yapıyor. Herkesi elinden geleni yapmaya davet için hatta "Afrika Seyahatlerim" diye kitap yazıyor.. Hem Türkçe, hem İngilizce üstelik.. Dünya da okusun ve herkes Afrika'ya elini uzatsın diye..

Önsözünü yazdığı ve desteklediği bir araştırma kitabı olan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı"... İçinde en güzel tarifleri ile Anadolu'nun geleneksel yemekleri var. ..Ve Emine Hanım bu işleri yaparken siyasetin "S"sini etmiyor. İma bile etmiyor..

Siyasetin "Bizden ve ötekiler" diye, hatta spor, hatta sanatta bile böldüğü ülkemizde bir First Lady "hepimiz" için uğraşıyor, hepimiz için yapıyor, "hepimiz" diye konuşuyor..

Yetmez mi?." diye yazdı.

Seçtiği ikinci kadını Farah Zeynep Abdullah olduğunu açıklayan Uluç, "Hani bir zamanlar "4 Yapraklı Yonca"sı vardı Türk sinemasının.. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray , Filiz Akın ve Fatma Girik!.

Bugün ötekileri bilmem ama, "Tek Gül"ü var..

Onu ilk "Kelebeğin Rüyası"nda izlemiştim. Nispeten küçük bir rolde yaratmıştı. "Bi Küçük Eylül Meselesi"nde coştu. Sonra "Unutursam Fısılda"da harikalar yarattı. "Ekşi Elmalar"da da.." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...