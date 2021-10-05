Hıncal Uluç: Aykut Kocaman’ı milli takım hocası yapmak isteyen Rıdvan Dilmen’miş meğerse; kendisi de futbolun başına geçmek üzere

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Rıdvan Dilmen'in kendi kişisel hesapları içinde konuştuğuna inandığını söyleyerek, "Aykut Kocama’ı milli takım hocası yapmak isteyen Rıdvan Dilmen’miş meğerse; kendisi de futbolun başına geçmek üzere" dedi.

Maç sonlarında genelde Rıdvan Dilmen'i izlese de artık Dilmen'in kendi kişisel hesapları içinde konuştuğuna inandığını dile getiren Uluç, "Spor'un Pazar akşamları yayınladığı 'Takım Oyunu'nu ilk defa sabırla sonuna dek izledim. Genelde maç bittikten sonra, ara sıra Rıdvan Dilmen'i izlerdim. Ama o yaptığı Aykut Kocaman Destanı programından sonra, onun samimi görüşlerini yansıtmadığına, kendi kişisel hesapları içinde konuştuğuna inandım. O konuşmadan iki hafta sonra kovulan Kocaman'ı Milli Takım Hocası yapmak isteyen oymuş meğerse... Kendisi de futbolun başına geçmek üzere..." diye yazdı.

"Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?"

Rizespor karşılaşmasında Fatih Terim'in kadro tercihlerini ve oynanan eleştiren Hıncal Uluç, şunları kaydetti:

"Fatih Terim'i, yakın aile dostluğumuza rağmen en çok eleştirenlerden biriyim biliyorsunuz. 'Fatih gibi bir Usta, 2000 yılının UEFA Şampiyonu Galatasaray'ını yaratan adam, gözünün önündeki gerçekleri nasıl görmez' diyordum ya. Görmüyormuş gerçekten... Çünkü Fatih Hocam maçları kendi beynindeki takıntılara bağlı olarak bambaşka görüyormuş meğer. İlk yarı çok güzel oynadık' dedi, diyebildi inanır mısınız? Öyle görmüş çünkü. İnanarak söylüyor, bu yüzden. Belhanda'sının yerine koyduğu Babel'i ve Feghouli'si ile gene o ağır, yana geriye oyunlarla takımın hızını bilerek kesmesinin sebebi, ne demekse 'Set Oyunu' kurmakmış meğer. Ve takım gene ne demekse 'Çok karakterli bir set oyunu' oynamış... En çok bunun için mutlu olmuş. Bir de Feghouli ve Babel'i tekrar kazandığı için. Güler misin, ağlar mısın? Fatih Hocam bir kez daha soruyorum, Ziya Paşa gibi: 'Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?'"

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