Hıncal Uluç: Ayda 3 milyon küsur maaş alıyor adam, şunun şurasında ay başına 1 hafta kalmış; niye istifayı düşünsün ki

Sabah yazarı Hıncal Uluç, EURO 2020 A Grubu'nda oynadığı üç maçta da puan almayı başaramayan ve turnuvaya veda eden A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş için 'Ayda 3 milyon küsur maaş alıyor adam. Şunun şurasına ay başına bir hafta kalmış. Dayanırsa, bir 3 milyon daha garanti. Kovulursa alacağı tazminat da sağlamda. Niye istifayı düşünsün ki' diye yazdı.

Uluç, "Avrupa Milletler Ligi'ne B Kümesi'nde başlamıştık. Kolayca birinci olup A Kümesi'ne çıkacağımızı bekliyordu herkes. Şenol Güneş o palavra gurupta sonuncu oldu ve C Kümesi'ne düştük. Şenol umursamadı. Federasyon umursamadı. Spor Bakanı hiç umursamadı ve Avrupa 2020 elemelerinde bu defa 0 galibiyet ve en palavra rakip İsviçre'den bile 3 dahil 8 gol yerken, 'Şeref Golü' atmayı başardık. Şenol Güneş, üç maçın ardından da ayni şeyleri söyledi. Lafa hep 'Sorumlu benim' diye başladı. Ama kendi hataları hakkında tek kelime etmedi. Kaleciden sol açığa tüm takım oyuncularını yerin dibine soktu. Son soru olarak 'Sorumlu benim dediniz, ama hep başkalarını eleştirdiniz. Kendi performansınız hakkında ne diyeceksiniz?' diyen gazeteciyi 'Bu nasıl soru?' diye hem de nasıl fırçaladı. Üç maçın ardından da kendisine yönelik tek 'özeleştiri' yapmadı.

Son maçın son sorusu, 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' oldu. 'Bu soruyu sorma hakkınız yok. Ben hesabımı yönetime veririm' diye en saçma cevabı verdikten sonra, istifayı düşünmediğini ifade etti. Söylediği tek doğru da bu oldu sayın okurlar. 'İstifayı düşünmüyorum!' Ayda 3 milyon küsur maaş alıyor adam. Şunun şurasına ay başına bir hafta kalmış. Dayanırsa, bir 3 milyon daha garanti.. Kovulursa alacağı tazminat da sağlamda.. Niye istifayı düşünsün ki?b Ben göstermelik Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'in de Şenol'u görevden alacağını düşünmüyorum. Düşünen var mı?. O zaman görev, dördüncü güç medyaya düşüyor" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız...