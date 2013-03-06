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Hıncal Uluç'tan sevgilisine yumurta aran Ali Sürmeli'ye destek

Uluç, Mustafa Alabora için 'linç yarışında bayrağı kapmak için saniye kaybetmeyenler' ifadesini kullandı

06 Mart 2013 16:41

Hıncal Uluç, Sabah'ta yayımlanan yazısında tiyatro oyuncusu eski sevgilisine yumurta atan Ali Sürmeli'nin linç edildiğini iddia etti. Sürmeli'nin "Bakana atılınca devrimci olan yumurta, ben atınca faşist mi oluyor?" sorusunu hatırlatan Uluç, "Başta Mustafa Alabora, linç yarışında bayrağı kapmak için saniye kaybetmeyenler yanıt versinler bakalım" dedi. 

Uluç'un Sabah'ta yayımlanan yazısının (6 Mart 2013) ilgili kısmı şöyle:

Ali Sürmeli'ye linç ediliyor günlerden beri.. En başta da sanatçı arkadaşları olarak..
Ali, çılgın bir adam..
Ger sanatçı biraz çılgın olacak zaten..Bizden biri olsa, sanatçı nasıl olur ki..
Gazetelerde okudum.
Okuyunca ben de beğenmedim yaptığımı..
Efendim eski sevgilisi sahnede, bir adamla yatağa girip sevişiyormuş.
Kıskanmış yumurta atmış..
Gel de kızma.. Gel de vurma.. Vurduk.. Ama dinlemek kimsenin aklına gelmedi.
Teşekkürler Radikal..
Ali Sürmeli'ye tam bir gazete sayfası söz hakkı vermiş..
Ali olanla yazılanın ne kadar farklı olduğunu anlatıyor önce.. Tartışırsınız..
Ama bir sorusu var.. Hadi, başta Mustafa Alabora, linç yarışında bayrağı kapmak için saniye kaybetmeyenler yanıt versinler bakalım? "Bakana atılınca devrimci olan yumurta, ben atınca faşist mi oluyor?"
5 mart Radikal'deki yazıyı, internet, minternet bulun, okuyun mutlak... 

 

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