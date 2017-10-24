Hıncal Uluç: Ahmet Hakan selamı sabahı kesti; gerçekten dost muyduk, bilemem...

Sabah yazarı Hıncal Uluç, gazetecilerin televizyon ekranına çıkmasını, "Etrafın poh pohcularla dolar. İki günde kendini dünyanın kralı sanırsın" sözleriyle eleştirdi. Hürriyet yazarı ve Kanal D Ana Haberi'ni sunan Ahmet Hakan'ın eleştirdiğini söyleyen Uluç, "Selamı sabahı kesti. Tabii, kaybettiğim gerçek bir dost muydu, yoksa etrafına sadece övgücülerini alan 'Dostumsu' biri miydi, bilemem..." ifadesini kullandı.

Uluç'un "Ahmet Hakan ve ana haberini bıraktım!.." başlığıyla (24 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Başta Yüksel Aytuğ kardeşim, TV yazarlarının nasıl muhteşem bir iş başardıklarını anladım, sonunda..

Ahmet Hakan, sunucu oldu diye, Ali Kırca, Korcan Karar ve M.Ali Birand'dan bu yana ilk defa ana haber izlemeye başlamıştım.

Sevgili dostumun ne yapacağına bakmak ve ona yardımcı olmak için..

Ben kendimden bilirim. Bizde ekrana çıktın mı etrafın poh pohcularla dolar. İki günde kendini dünyanın kralı sanırsın..

Ben de öyle sanıyordum, 1969 sonu başladığımda.. Sonra nurlar içinde yatsın, Ulus gazetesinde bu ülkenin ilk TV eleştirmeni olarak yazan Faruk Güvenç "Spor programını, Uganda radyosunda bile spikerlik yapamayacak Hıncal Uluç sundu" diye anlatınca, koştum Faruk Ağabey'i buldum.. "Kusurlarımı söyle ağbi" dedim.. Söyledi. Sonra TV Daire Başkanı Mahmut Tali Öngören'e gittim. "Ağbi beni hep teşvik ettin, ama hiç eleştirmedin. Bak Faruk Ağabey neler neler diyor" dedim. Mahmut Tali Ağbi de "Yaz" dedi.. Bir liste yazdırdı bana, "Asla yapmamam gereken hatalar" diye..

İzledim Ahmet Hakan'ı.. Sunduğu program bir felaketti. Ana haber değil, izleyiciyi ahmak yerine koyan bir sulu magazini sunduruyorlardı ona.. Ömür verdiği Ahmet Hakan adını bozuk para gibi harcatıyorlardı..

Eleştirilerimi yazmaya başladım.

Sonuç.. Bir dost kaybettim. Ahmet Hakan selamı sabahı kesti.. Tabii, kaybettiğim gerçek bir dost muydu, yoksa etrafına sadece övgücülerini alan "Dostumsu" biri miydi, bilemem..

Program en başta RTÜK adına bir yüz karası..

Başlarken önüne simge konuyor.

Bir kadın, bir erkek, bir çocuk gölgesi.. Bu "Aile izleme programı" demek.. Saat 19.45.. Yani 5 yaşındaki çocuklar bile ayakta ve ekran başında.. Başlıyor "Sıcak" gelişme..

Palavra.. 3 ay evvel olmuş şiddet olayları bile ekrana geliyor.. "Biz yeni bulduk" lafını koydun mu "Sıcak" oluyor.. Çünkü mesele haberin "Sıcak" yani "Yeni" olması değil.. İlle şiddet içermesi.. Yani reytinggggggg!.

Sosyal medyadan arakladıkları görüntüleri bile, utanma, sıkılma olmadan "Nerde, ne zaman olduğunu bilmiyoruz" diyerek hem de "Sıcak Haber" yapıyorlar.

O yersiz, belirsiz şiddet görüntüsünü en az beş kere tekrar ederek.

Nerde facia, nerde cinayet, nerde saldırı, feci kaza, nerde iğrençlik varsa arka arkaya..

Yahu bunlar bir filmde olsa, o filmin başına +15 işareti konur.. Bu feci sahneleri ardı ardına 5 yaşında çocuk izliyor, RTÜK sayesinde.. Sonra anne babalarına soruyorlar.. "Baba bu ne?."

"Bu ne RTÜK, bu ne?."

Bu RTÜK bir işe yarasın, dişimi kırsın.. Üç yeni üye seçilmiş Meclis'te, milletin vergileriyle yiyip içip safa sürsünler diye..

Ey yeni üyeler şu "Sıcak Gelişme"yi bir tek bir gece, mesela bu gece izleyin ne olur?.

Koskoca Ahmet Hakan, insanların gözünün içine baka baka bir de "Yalan" söylüyor, bitirirken.

Saat 19.45'te "Kısa bir ara" diyor.

Palavra.. Haberler orda bitti. Ahmet Hakan 15 dakika ekran başında ona inanıp bekleyen (Kaldıysa hala) milleti eşşek yerine koyuyor ve geri geldiğinde, az sonra başlayacak dizinin reklamını yapıyor bir de ana haber içinde, ki bu da RTÜK kurallarına aykırı..

Şimdi yazılarına da ayni şüphe ile bakıyorum, Ahmet'in..

"Gene yalan mı yazıyor, yoksa birilerinin reklamını mı yapıyor" diyorum, ister istemez..

***

Bu yazı geçen hafta sonundan arttı. Pazar gecesi Erman Hocamın yorumları için aSpor'da Takım Oyunu'nu izledim. Serkan Müdür, aynen Ahmet Hakan..

"Saniyeler sonra burdayız" dedi..

"Saniyeler!.." Sonra "Tanıtım.. Reklam..

Tanıtım.. Reklam.." Tam 16 dakika sonra döndü..

Yani "Saniyeler" dediği "Bin" saniye imiş meğer.. Ve bu arada, o masada; iki yanında iki yorumcu otururken (Onlar da figüran) kendisi de bir süper market reklamı yaptı.. Ahmet Hakan öyle yaparsa..

İmam var, Cemaat var da, bir tek RTÜK yok, ortada!..