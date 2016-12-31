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Medya

Hıncal Uluç: 17 gazetemizde Tuzla'nın Galatasaray'ı yenişine bu manşet atıldı, tuzlayayım da kokmayın!

"Son yıllarda lanet bir moda, aldı yürüdü..."

31 Aralık 2016 15:30

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Tuzlaspor'un Galatasaray'ı 3-2 mağlup ettiği müsabakanın ardından gazetelerin attığı manşetlerle ilgili olarak "17, tam 17 gazetemizde Tuzla'nın Galatasaray'ı yenişine bu manşet atıldı. Son yıllarda lanet bir moda, aldı yürüdü. Maç başlıklarını, takımların, ya da oyuncuların adlarıyla kelime oyunu yapıp atmak" dedi. Uluç, "TUZLA yayım da, kokmayın e mi?" diye yazdı.

Hıncal Uluç'un "Medya tuzla buz!." başlığıyla yayımlanan (31 Aralık 2016) yazısı şöyle:

"Galatasaray tuzla buz" (Sabah)
"Aslan'ı Tuzla buz etti" (Hürriyet)
"Aslan Tuzla buz!" (Milliyet)
"Aslan Tuzla buz" (Habertürk)
"G.Saray Tuzla buz" (Cumhuriyet)
"Aslan Tuzla buz" (Vatan)
"Aslan Tuzla Buz" (Türkiye)
"Aslan kupada Tuzla buz!" (Takvim)
"Aslan Tuzla buz" (Güneş)
"Galatasaray Tuzla buz oldu" (Yeni Birlik)
"Aslan Tuzla buz oldu" (Karar)
"Galatasaray Tuzla buz oldu" (Yeni Şafak)
"Aslan Tuzla buz" (Star)
"Aslan Tuzla buz" (Yeniçağ)
"Cimbom Tuzla buz" (Milli Gazete)
"Aslan kupada Tuzla buz" (Akşam)
"Aslan Tuzla buz!" (Aydınlık)
17, tam 17 gazetemizde Tuzla'nın Galatasaray'ı yenişine bu manşet atıldı.
Son yıllarda lanet bir moda, aldı yürüdü..Maç başlıklarını, takımların, ya da oyuncuların adlarıyla kelime oyunu yapıp atmak!.
Defalarca yazdım, spor müdürü dostlarımı uyarmak için..
"İlk aklınıza gelen başlığın, herkesin de ilk aklına gelen olacağını düşünün, onu bir kenara atın, farklı bir şey düşünün" diye..
Ama "Fark" yaratmak zor.
Önce sen farklı olacaksın ki?.
Hani nerde?.
Hani nerde?.
Bas aklına ilk geleni, kalk git..
Ertesi gün öbür gazetelere de bakma ki, utanmayasın..
Bunların hepsini alt alta, belki bu defa utanırlar diye topladım.
17 Müdür, dostum, 17 meslektaşım, 17 kardeşim!..
TUZLA yayım da, kokmayın e mi?.

 

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Sabah GazetesiHıncal UluçGalatasarayTuzlaspor

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