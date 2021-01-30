Sabah yazarı Hıncal Uluç, “Devletime güveniyorum. O hangi aşıyı verirse hiç düşünmeden, tartışmadan kabul edeceğim ve olacağım” dedi.

Sırasını bekleyeceğini ifade eden Uluç, “Herkes aşıdan korkarken, devlet büyüklerinin kollarını açıp hemşireye uzatmaları nasıl örnek olmaksa, elinde imkânlar varken kullanmayıp ‘Sıramı bekleyeceğim’ demek de öyle ‘Örnek’ olmak” diye konuştu.

“Yaşım 81.. Şeker, tansiyon, kalp başta kritik hastalıklarım da var. Yani burada da önceliklere sahibim. Ama kullanmıyorum” diyen Uluç, “Tüm gazetecilere, tüm SABAH ve atv çalışanlarına sıra geldiğinde ben de aşı olacağım. Güvendiğim devletimin vereceği aşı neyse onu yaptıracağım” ifadelerini kullandı.

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