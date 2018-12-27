Hilvan'da yağmur su baskınlarına neden oldu

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle bazı dereler taştı, bazı sokakları ve tarım arazilerini su bastı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Yeni Mahalle\'de karayollarına ait köprü menfezlerindeki mazgalların tıkanması üzerine dere yatağında biriken yağmur suları çevredeki tarlalara taştı. Yetkililer, su baskınına uğrayan DEDAŞ\'a ait elektrik trafosunun etrafını korumaya alıp çevredeki suyu vidanjörle çekmeye çalıştı. Öte yandan Bahçelievler Mahallesi\'nde bulunan boş arazilerin su baskınına uğraması sonucu, Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yakınlardaki evlerin zarar görmemesi için biriken suyu tahliye etme çalışmalarını başlattı.

Hilvan Kaymakamı Furkan Duman su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunurken, Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve ŞUSKİ Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler dere yatağından taşan suyun tahliye çalışmalarına devam ediyor.



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