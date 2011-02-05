-HİLTON KAYSERİ'DE İŞÇİ EYLEMİ KAYSERİ (A.A) - 05.02.2011 - Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikasına (OLEYİS) üye işçiler ile HAK-İŞ'e bağlı sendikaların şube başkanları, Hilton Kayseri Oteli'nde 47 işçinin işten çıkarılması nedeniyle eylem yaptı. Ellerinde pankartlarla slogan atarak Hilton Kayseri Oteli önüne gelen işçiler, ıslık ve düdük çalarak işten çıkarmaları protesto etti. HAK-İŞ Kayseri Temsilcisi ve Çelik-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yunus Değirmenci, burada yaptığı açıklamada, OLEYİS'in Hilton Kayseri Oteli'nde toplu sözleşme imzalama yetkisi aldığını söyledi. Bu yetkinin alınmasından sonra işverenin 10 işçiyi işten çıkardığını anımsatan Değirmenci, şöyle devam etti: ''İşten atılan işçi sayısı bugün itibariyle 47'ye ulaşmıştır. İşverenin bu tutumunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü, burada yeni bir örgütlenme başlamamış, yeni bir altyapı oluşturulmaya çalışılmıyor. İşçilerimiz özgür iradeleriyle notere gitmişler, sendikaya üye olmuşlar ve yetki belgesini almışlar. Bu saatten sonra bu kavganın ne anlama geldiğini de anlamıyoruz. Huzur şehri olan Kayseri'de, işçi işveren ilişkilerini en üst seviyeye çıkarmak için gayret edildiği bir dönemde bu kavganın neresini savunuyorlar. Bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama da yapmıyorlar. Bu kavga her iki tarafa ve Kayseri'ye zarar verir. Yumuşak başlıyız ama uysal koyun değiliz. İşverenin bu yasa tanımayan hareketine karşılık sağduyumuzu koruyarak, yasal zeminde bu işin yanlışlığını anlatmaya çalışıyoruz. Buradan işverenin kanun tanımaz tutumunu savcılara şikayet ediyorum, Çalışma Bakanlığını da göreve davet ediyorum. Bir yasa çıkaracaksınız, uygulandığı taktirde insanlar işinden, aşından olacak. Böyle bir şey yok. Kentin idari ve mülki amirlerini de göreve çağırıyoruz. Bu onurlu mücadelemizde Kayseri kamuoyunu ve sivil toplum kuruluşlarını, özellikle de sendikaları bu harekete destek vermeye çağırıyorum. Bu mesele işçi meselesi, bu mesele emek meselesi. Dolayısıyla bütün çalışanların ortak sorunu olmalıdır ve bu anlayışla herkes üzerine düşen desteği vermelidir.'' Değirmenci, otel dolu olduğu için bugün işçi çıkarılmadığını ifade ederek, işten çıkarmaların pazartesi gününden itibaren devam edeceğini savundu. İşveren yasaları uygulayana kadar protestolarını sürdürecekleri belirten Değirmenci, gerekirse otel önüne çadır kuracaklarını ve eylemlerine burada devam edeceklerini sözlerine ekledi.