-Hilton Bursa Oteli'nde yangın BURSA (A.A) - 20.10.2011 - Bursa'da, Aralık 2011'de hizmete açılması planlanan 24 katlı Hilton Bursa Oteli'nin 18. katında çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Bursa-Yalova yolunun 4. kilometresinde inşa edilen otelin 18. katında, kaynak esnasında sıçrayan kıvılcımların, izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, diğer katları da tehdit etmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından bölgeye 8 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışması sonucu söndürülen yangında, maddi hasar meydana geldi. Hilton, dünyada ilk kez iki konsept otelinin bir arada yapılmasına Bursa'da izin vermiş ve 5 yıldızlı ''Hilton Bursa'' ve 3 yıldızlı ''Hampton by Hilton'' yan yana inşa edilmişti.