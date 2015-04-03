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Hilmi Özkök'den Balyoz yorumu: Çok mutluyum

'Bir şey söylüyorum, ondan sonra bir sürü laf ediliyor'

03 Nisan 2015 17:04

Genelkurmay eski başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök Balyoz davasında mahkemenin verdiği beraat kararlarıyla ilgili konuştu. Özkök, mahkemenin tüm sanıklar için beraat kararı vermesinden çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Özkök, “En samimi duygularımla şunu söylemek isterim ki, çok mutluyum” dedi.

Özkök, “Davada yargılananlar tarafından eleştirilmiştiniz. Mahkeme davada beraat kararı verdi. Bir değerlendirme yapmak ister misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

 

'Bir sürü laf ediliyor'

 

“İnanın mutluluğumu beyan etmek dışında başka bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söylüyorum, ondan sonra bir sürü laf ediliyor, söz çıkıyor, konu başka yerlere çekiliyor. Bu nedenle sizden ricam beni zorlamayın. En samimi duygularımla söylemek isterim ki, beraat kararı nedeniyle çok mutluyum.”

Özkök, Anayasa Mahkemesi’nin geçen yıl Haziran ayında Balyoz’da bireysel başvuruları kabul edip yeniden yargılanma karar vermesi sonrasında da, “Anayasa Mahkemesi’nden çıkan karardan dolayı çok sevinçli olduğumu özellikle vurgulamak isterim. Haksızlığın önlenmesinden dolayı memnunum. Bundan başka da söyleyeceğim bir şey yok” açıklaması yapmıştı.

Balyoz Davası’nda yeniden yargılama başladıktan sonra Özkök ile eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman Kasım 2014’te mahkemenin talebi üzerine ifade vermişlerdi.

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