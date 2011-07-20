-HİLMİ KİREMİTÇİ'YE VEDA BANDIRMA (A.A) - 20.07.2011 - Türk futbolunun unutulmazları arasında yer alan, Fenerbahçe ve milli takımın ünlü oyuncularından Hilmi Kiremitçi toprağa verildi. Dün akşam yaşamını yitiren Kiremitçi (77), Balıkesir'in Erdek ilçesinde ikindi vakti Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdek Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, Kiremitçi'nin yakınları, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Aysan, Erdek Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Bandırmaspor yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk futbolunun unutulmayan 200 ünlüsü arasında yer alan Hilmi Kiremitçi, 1934 yılında Filibe'de (Bulgaristan) doğdu. Küçük yaşta annesi ile birlikte Türkiye'ye gelen Hilmi Kiremitçi 1949 yılında Vefa Genç takımında futbolla tanıştı. Daha sonra amatör olarak Davutpaşa forması giyen Kiremitçi, profesyonelliğe ilk adımı da İstanbulspor'da attı. Vefa'da 1960 yılına kadar futbol hayatını sürdüren Kiremitçi, Fenerbahçe'ye transfer oldu. 1960'dan 1964'e kadar sarı-lacivertli formayı giyen Kiremitçi, 17 yıl birici ligde top koşturdu. Ordu takımı ile birlikte 41 kez milli formayı giyen Hilmi Kiremitçi, Bandırmaspor'da da teknik direktörlük yapmıştı.