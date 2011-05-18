Hilmi Güler'in gayrimeşru çocuğu mu var?

T24 - Yeniçağ Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugün köşesinde AKP'li eski bakan Hilmi Güler'in gayri meşru çocuğu olduğu iddiasını yazdı. Güler, Twitter'dan cevap verdi: Yasal yollara başvurdum... İşte Önkibar'ın eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'le ilgili iddiası: ''İşte nikâhsız ilişkiden bebeği olan AKP’li bakan Bir değil bir kaç kere yazdım".

AKP’de nikâhı olmaksızın bebeği olan isimler var dedim. Bunların içinde bir de Bakanın bulunduğunu söyledim. CHP’li milletvekileri bu ihbarımı ciddiye alıp aradılar ve kim sorusunu yönelttiler.

Yazdıklarımız çamur at izi kalsın kabili şeyler değildi.

Bana bir ihbar yapılmış ve ben de onu ayrıntılarına kadar araştırmıştım.

Sonuç mu? Evet ortada nikâhsız ilişkiden edinilmiş bir bebek vardı! Peki kim midir bu bebek sahibi? Kendisi halen milletvekilidir.

Ayrıca AKP hükümetlerinde uzun yıllar bakanlık yapmıştır.

Hangi Bakanlık mı? Enerji ve Tabii Kaynaklar! Peki kim midir o isim? AKP Ordu Milletvekili Hilmi Güler’dir.

Tayyip Erdoğan’a belediye başkanı iken danışmanlık da yapmıştı eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Güler. Belki şaşıracaksınız ama ben bilgiyi Hilmi Güler’in halen nikâhlı olduğu birinci eşinin yakınlarından telefon ihbarı ile aldım, daha doğrusu onlar verdi bana bu haberi.

Yukarıda söyledim araştırdım ve teyid ettirdim.

İlginçtir; köşemi çok çok yakından izlediğini iyi bildiğim Tayyip Erdoğan yazım üzerine araştırma yaptırmış ve Hilmi Güler ismine ulaşınca onu hem bakanlıktan aldı, hem de bu dönem aday yapmadı.

Tam bu noktada Hilmi Güler’e sorularımız olacaktır ve göndereceği cevaplar aynen sütunumuzda yayınlanacaktır.

1) Birinci eşinizle nikâhınız devam ediyor mu?

2) Resmi nikâh olmaksızın edindiğiniz ikinci eşinizden erkek bir çocuğunuzun olduğu doğru mu?

3) Birinci eşinize sussun diye eski parayla 1trilyonluk bir daire aldınız mı?

4) Bu lüks evin Ankara’daki Kozlar İnşaattan alındığı doğru mu?

5) Halen resmi olarak eşiniz olan birinci karınıza süper lüks dairenin yanı sıra sıfır bir BMW araç aldığınız iddiaları yalan mı?

6) Yalan değil ise bu kadar büyük parayı nereden buldunuz -ki siz yaşamınız boyunca hep maaşlı olarak çalıştınız-?

7) Sizin Milli Eğitim Bakanlığında çalışan bir kız kardeşiniz var mı?

8) Size nikâhsız olarak erkek çocuğu veren ikinci gayrı resmi eşinizi sizinle tanıştıran bu kız kardeşiniz midir?

9) Bu kız kardeşinizin Milli Eğitim Bakanlığına sadece maaş almak için ayda bir gittiği iddiaları doğru mu? Yukarıda söyledik, gönderin açıklamanızı yayınlayacağız... Bekliyorum...''



Hilmi Güler'den yanıt

Önkibar'ın yazısındaki iddialara Hilmi Güler sosyal paylaşım sitesi Twitter'da şu yanıtı verdi: ''Sabahattin Önkibar hakkında, bugünkü iftiralarla dolu yazısı nedeniyle yasal yollara başvurmuş bulunuyorum. Değerli dostlarıma duyurulur''

